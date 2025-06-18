Fiorentina'ya imza atacak olan Dzeko'nun reddettiği dev takımı açıkladılar

Fiorentina'ya imza atacak olan Dzeko'nun reddettiği dev takımı açıkladılar
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Bosnalı golcü Edin Dzeko, Fiorentina'ya imza atmaya hazırlanırken transfer sürecine dair çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Bundesliga devi Borussia Dortmund'un Dzeko'ya 1 yıllık sözleşme teklif ettiği ancak yıldız ismin İtalya'da yaşamayı tercih ettiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko, Serie A ekibi Fiorentina ile anlaşmaya vardı. İtalyan kulübü ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Dzeko, İtalya'ya uçtu.

DORTMUND TEKLİF YAPTI

Öte yandan Dzeko'nun transfer sürecine dair flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu. İtalya basınında yer alan habere göre; Borussia Dortmund, Fiorentina ile anlaşma noktasına gelen Dzeko için devreye girerek Boşnak golcüye 1 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Alman devinin Dzeko'yu rotasyonu genişletmek adına kadrosuna katmak istediği ve 39 yaşındaki golcüye yıllık 600 bin euro maaş teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

İTALYA'DA YAŞAMAK İSTİYOR

Ancak Dzeko'nun tercihinin Fiorentina olduğu belirtilirken, bunun en büyük nedeninin de Dzeko ve ailesinin İtalya'da yaşamaya sıcak bakması olarak ifade edildi. Dzeko, geçmiş dönemde Bundesliga'da Wolfsburg forması da giymişti.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'de 2 sezonda 99 kez forma giyen Dzeko, söz konusu maçlarda 46 gol, 18 asist kaydetti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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