Fiorentina Başkanı Rocco Commisso hayatını kaybetti

İTALYA Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın sahibi ve başkanı Rocco Commisso, tedavi gördüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde 76 yaşında hayatını kaybetti.

İtalyan asıllı ABD'li iş insanı Commisso'nun, uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle bir süredir ABD'de tedavi altında olduğu öğrenildi. Fiorentina Kulübü, resmi internet sitesi ve sanal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla acı haberi duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Büyük bir üzüntü ve derin bir kederle, uzun süren tedavi sürecinin ardından başkanımız Rocco Commisso'yu kaybettiğimizi bildiriyoruz. Bugün Fiorentina ailesi olarak yas tutuyoruz. Fiorentina'ya olan sevgisi, kendine verdiği en güzel hediyeydi; genç takımların kız ve erkek çocuklarıyla unutulmaz günler geçirdi, her zaman herkese sevgi ve gülümsemeyle yaklaştı. Durdurulamaz bir şekilde, son günlerine kadar çalıştı, kendini Mediacom ve Fiorentina şirketlerine ve onların geleceğine adadı" ifadelerine yer verildi.

2019 yılında Fiorentina'yı devralan Rocco Commisso, kısa sürede kulüple güçlü bir bağ kurmuş ve yaptığı yatırımlarla dikkat çekmişti. Commisso döneminde Fiorentina, UEFA Konferans Ligi'nde 2023 ve 2024 yıllarında iki kez finale yükselirken, 2023 sezonunda da İtalya Kupası'nda final oynadı.

Commisso'nun, Fiorentina'nın evi olarak anılan Viola Park tesislerine büyük önem verdiği ve kulüp tarafından adının bu tesiste yaşatılacağı belirtildi.