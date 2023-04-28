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Fiorentina, İtalya Kupası finalinde Hakan'ın takımı Inter'in rakibi oldu

Spor Haberleri

İtalya Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Cremonese ile golsüz berabere kalan Fiorentina, ilk maçtaki 2-0'lık skorun avantajıyla finale yükselen taraf oldu. Finalde Inter ile Fiorentina kozlarını paylaşacak.

İtalya Kupası'nda finalin adı Inter-Fiorentina oldu. Yarı final ilk maçında deplasmanda Cremonese'yi 2-0 yenen Fiorentina, sahasındaki rövanşta golsüz berabere kaldı.

Fiorentina, İtalya Kupası finalinde Hakan'ın takımı Inter'in rakibi oldu

FİNALE ÇIKTILAR

Bu skorla tur atlayan Fiorentina, 24 Mayıs Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finale yükselen taraf oldu. Finalde Inter ile Fiorentina kozlarını paylaşacak.

Fiorentina, İtalya Kupası finalinde Hakan'ın takımı Inter'in rakibi oldu

INTER'İN 8, FIORENTINA'NIN 6 ŞAMPİYONLUĞU VAR

İtalya Kupası'nın son şampiyonu Inter, daha önce bu kupayı 8 kez kazanmıştı. Fiorentina ise bu kupada 6 kez zafer yaşadı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

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