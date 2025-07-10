Fiorentina, Edin Dzeko İle Anlaşma Sağladı

Fiorentina, Edin Dzeko İle Anlaşma Sağladı
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İtalyan futbol takımı Fiorentina, Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. 39 yaşındaki golcü, 30 Haziran 2026’ya kadar Fiorentina’nın oyuncusu olacak.

İTALYA Serie A ekiplerinden Fiorentina, Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Edin Dzeko, İtalyan ekibi Fiorentina'ya transfer oldu. Daha önce prensip anlaşmasına varılan 39 yaşındaki tecrübeli golcü, 1+1 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

İtalya ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Floransa'ya hoş gedin. 17 Mart 1986 doğumlu Edin Dzeko ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzalandı. Sözleşme, belirli koşullara tabi olmak üzere 30 Haziran 2027 tarihine kadar otomatik olarak yenilenecek" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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