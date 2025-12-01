Fiorentina'da kaos: Edin Dzeko çareyi megafonu eline almakta buldu

İtalya Serie A'nın 13. hafta maçında Fiorentina deplasmanda Atalanta'ya 2-0'lık skorla kaybetti. Ligde küme düşme hattında yer alan İtalyan ekibi, bu sonuçla birlikte 6 puanda kalarak 19. sıraya geriledi.

TARAFTARDAN TAKIMA TEPKİ

UEFA Konferans Ligi'nde de 6 puanla 17. basamakta yer alan Fiorentina'da taraftar takıma sert tepki gösterdi. Deplasman tribünündeki taraftarlar Fiorentina oyuncularına tepki göstermeye başladı.

DZEKO MEGAFONLA TRİBÜNLERE SESLENDİ

Fenerbahçe'den ayrılarak Fiorentina'ya imza atan Boşnak yıldız Edin Dzeko, maç sonunda sorumluluk alarak tribünlere yöneldi. Megafonu eline alan Dzeko, taraftarlarına seslenerek sakin olmalarını istedi ve "Size ihtiyacımız var. Ayakta kalmamız için birlik olmalıyız" ifadelerini kullandı. İtalyan taraftarlar, Dzeko'nun konuşmasını birkaç kez ıslıkla böldü.