Haberler

Fiorentina'da kaos: Edin Dzeko çareyi megafonu eline almakta buldu

Fiorentina'da kaos: Edin Dzeko çareyi megafonu eline almakta buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Serie A'nın 13. hafta maçında Atalanta'ya deplasmanda 2-0 kaybeden Fiorentina'da taraftar, küme düşme hattında yer alan takıma tepki gösterdi. Bunun üzerine Boşnak oyuncu Edin Dzeko, maçın ardından megafonu eline alarak taraftarları sakinleştirmeye çalıştı ancak taraftarlar sözünü sık sık ıslıkla kesti.

İtalya Serie A'nın 13. hafta maçında Fiorentina deplasmanda Atalanta'ya 2-0'lık skorla kaybetti. Ligde küme düşme hattında yer alan İtalyan ekibi, bu sonuçla birlikte 6 puanda kalarak 19. sıraya geriledi.

TARAFTARDAN TAKIMA TEPKİ

UEFA Konferans Ligi'nde de 6 puanla 17. basamakta yer alan Fiorentina'da taraftar takıma sert tepki gösterdi. Deplasman tribünündeki taraftarlar Fiorentina oyuncularına tepki göstermeye başladı.

DZEKO MEGAFONLA TRİBÜNLERE SESLENDİ

Fenerbahçe'den ayrılarak Fiorentina'ya imza atan Boşnak yıldız Edin Dzeko, maç sonunda sorumluluk alarak tribünlere yöneldi. Megafonu eline alan Dzeko, taraftarlarına seslenerek sakin olmalarını istedi ve "Size ihtiyacımız var. Ayakta kalmamız için birlik olmalıyız" ifadelerini kullandı. İtalyan taraftarlar, Dzeko'nun konuşmasını birkaç kez ıslıkla böldü.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
Türkiye nefesini tuttu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Türkiye nefesini tuttu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatma Ali:

Bay NelsonFY platformu ve stratejisiyle çalışmak, verdiğim en iyi finansal karardı! Yatırımım birkaç hafta içinde 403.000 doların üzerine çıktı. Ciddi düşünen bir yatırımcıysanız, kendisine Whatsapp'tan (0852-9446-4893) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Buraya kadarmış! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi

İddialı dizinin fişi çekildi
Tarafını belli etti! Batshuayi'nin dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım

Tarafını belli etti! Dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Buraya kadarmış! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi

İddialı dizinin fişi çekildi
Galatasaray açıkladı: UEFA'ya şikayet ettik

Galatasaray açıkladı: UEFA'ya şikayet ettik
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Kerem Aktürkoğlu'na dolarlı protesto

Doların üzerindeki resme dikkat
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Komşuda korkutan salgın: yüz binlerce koyun ve keçi itlaf edildi

Komşuda büyük panik: Yüz binlerce koyun ve keçi itlaf edildi
U19 Paf Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yumruklar havada uçuştu

Günün ilk derbisinde yumruklar havada uçuştu! İşte kazanan
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.