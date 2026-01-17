Haberler

Fiorentina Başkanı Rocco Commisso hayatını kaybetti

Güncelleme:
Fiorentina'nın başkanı Rocco Commisso, 76 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süren bir tedavi sürecinin ardından yaşamını yitiren İtalyan-Amerikalı iş insanı, 2019 yılından bu yana kulübün başkanlığını yürütüyordu. Fiorentina, Commisso'nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle duyurdu. Kulüp ayrıca, Commisso'nun adının kulübün evi olarak anılan 'Viola Park' tesislerinde kalıcı şekilde yaşatılacağını belirtti.

  • Fiorentina'nın sahibi ve başkanı Rocco Commisso, ABD'de 76 yaşında hayatını kaybetti.
  • Rocco Commisso, 2019 yılında Fiorentina'nın sahibi olmuştu.
  • Fiorentina'nın 'Viola Park' tesislerinde Rocco Commisso'nun adı kalıcı şekilde yaşatılacak.

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın sahibi ve başkanı Rocco Commisso, ABD'de 76 yaşında yaşamını yitirdi. İtalyan-Amerikalı iş insanının, uzun süren bir tedavi sürecinin ardından hayatını kaybettiği belirtildi.

KULÜPTEN DUYGUSAL VEDA

Fiorentina, Commisso ailesinin mesajını paylaşarak vefat haberini kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, Commisso'nun kulübe olan bağlılığına ve Fiorentina'ya duyduğu tutkuya vurgu yapıldı.

VİOLA PARK'TA ADI YAŞATILACAK

Kulüp açıklamasında, Commisso'nun Fiorentina'yı devralmasının ardından kulübün kendisi için bir tutkuya dönüştüğü ifade edilirken, Fiorentina'nın evi olarak anılan "Viola Park" tesislerinde adının kalıcı şekilde yaşatılacağı kaydedildi.

2019'DA KULÜBÜ DEVRALMIŞTI

Rocco Commisso, 2019 yılında Fiorentina'nın yeni sahibi olmuştu. Futbola olan ilgisiyle bilinen Commisso'nun, gençlik yıllarında ABD'de üniversite futbolu oynadığı da aktarıldı.

