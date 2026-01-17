Fiorentina Başkanı Rocco Commisso hayatını kaybetti

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın sahibi ve başkanı Rocco Commisso, ABD'de 76 yaşında yaşamını yitirdi. İtalyan-Amerikalı iş insanının, uzun süren bir tedavi sürecinin ardından hayatını kaybettiği belirtildi.

KULÜPTEN DUYGUSAL VEDA

Fiorentina, Commisso ailesinin mesajını paylaşarak vefat haberini kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, Commisso'nun kulübe olan bağlılığına ve Fiorentina'ya duyduğu tutkuya vurgu yapıldı.

VİOLA PARK'TA ADI YAŞATILACAK

Kulüp açıklamasında, Commisso'nun Fiorentina'yı devralmasının ardından kulübün kendisi için bir tutkuya dönüştüğü ifade edilirken, Fiorentina'nın evi olarak anılan "Viola Park" tesislerinde adının kalıcı şekilde yaşatılacağı kaydedildi.

2019'DA KULÜBÜ DEVRALMIŞTI

Rocco Commisso, 2019 yılında Fiorentina'nın yeni sahibi olmuştu. Futbola olan ilgisiyle bilinen Commisso'nun, gençlik yıllarında ABD'de üniversite futbolu oynadığı da aktarıldı.