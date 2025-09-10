Haberler

Finlandiya EuroBasket 2025'te Yarı Finale Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Finlandiya, Gürcistan'ı 93-79 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Finlandiya, tarihindeki ilk yarı finaline çıkmayı başardı.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Julio Anaya (Panama), Gatis Salins (Letonya)

Finlandiya : Little 3, Grandison 2, Valtonen 8, Jantunen 19, Markkanen 17, Salin 14, Nkamhoua 8, Maxhuni 15, Muurinen 7, Gustavson

Gürcistan : Baldwin 2, Sanadze 19, Shengelia 18, Mamukelashvili 22, Bitadze 14, Andronikashvili, Burjanadze 2, Shermadini 2, Ochkhikidze

1. Periyot: 28-15

Devre: 57-40

3. Periyot: 71-62

Diskalifiye: 36.47 Shengelia ( Gürcistan )

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası ( Eurobasket 2025) çeyrek final maçında Finlandiya, Gürcistan'ı 93-79 yenerek yarı finale yükseldi.

Finlandiya, EuroBasket'te ilk kez adını son 4 takım arasına yazdırdı. Finlandiya, Almanya-Slovenya eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Takma dişlerini camide unuttu, cemaat şaşkına döndü

En olmayacak şeyi camide unuttu, cemaat şaşkına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim'e milli takım sürprizi

Fatih Terim'e milli takım sürprizi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.