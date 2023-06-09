Finali kaybedince hakemi hedef aldı! Bodrumspor teknik direktöründen bir garip çıkış

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 2-1 kaybettikleri Pendikspor maçının ardından sert açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimini beğenmediğini belirten Taşdemir, "Birinci Lig finalini neden Birinci Lig hakemi yönetmiyor. Ben Birinci Lig'de Süper Lig hakemi istemiyorum. Bu akşam iyi bir yönetim yoktu" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off finalinde Pendikspor'a 2-1 yenilerek Süper Lig'e yükselemeyen Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"5 DAKİKADA OYUNDAN KOPTUK"

Mücadeleyi değerlendiren Taşdemir, "Çok farklı hedeflerle yola çıktığımız bu sezonda kendimizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil ettik, bize güvenenleri mahcup etmedik. Maçta sadece 5 dakikalık bir süre oyundan koptuk. Oyuncularım 10 kişi kalmalarına rağmen çok istediler ama yetmedi, eksik oynamamıza rağmen 4 pozisyon bulduk" dedi.

"BEN BİRİNCİ LİG'DE SÜPER LİG HAKEMİ İSTEMİYORUM"

Hakem yönetimini beğenmediğini belirten çalıştırıcı, "Rüya gibi yaşadığımız bu ligi bitirdik. Buraya kadar gelen taraftarımızla aramızda çok güzel bağ var, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Karşılığında keşke onlara Süper Lig sevinci yaşatsaydık. Kulübümle görüşmeden başka takımla görüşmem. Birinci Lig finalini neden Birinci Lig hakemi yönetmiyor. Ben Birinci Lig'de Süper Lig hakemi istemiyorum. Bu akşam iyi bir yönetim yoktu" ifadelerini kullandı.