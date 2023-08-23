Gurur tablosu! Filenin Sultanları, yoluna namağlup devam ediyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki 4'üncü maçında Yunanistan'ı 3-0 yendi. Milli takım, 26-24, 25-15, 28-26'lık setlerle rakibini mağlup etti ve grupta 4'te 4 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki 4'üncü maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.

SETLER

Filenin Sultanları, 26-24, 25-15, 28-26'lik setlerle rakibini mağlup etti ve grupta 4'te 4 yaptı. Sultanlar, daha önce gruptan çıkmayı garantilemişti.

GELECEK MAÇ

Millilerimiz, gruptaki son sınavını 24 Ağustos Perşembe günü ev sahibi Almanya karşısında verecek. Gruplarda ilk 4 arasında yer alan takımlar 16'lı tura yükselecek.