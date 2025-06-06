Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ikide iki yaptı

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ikide iki yaptı
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ikide iki yaptı
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Filenin Sultanları, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçını Tayland'a karşı 3-0 kazandı. İlk maçında Fransa'yı yenen millilerimiz, bu sonuçla birlikte ikide iki yaptı. Millilerimiz bir sonraki maçında 7 Haziran Cumartesi saat 10.00'da Polonya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi ilk hafta 2. maçında Tayland ile karşılaştı. Çin'de oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları, 3-0'lık skorla kazandı.

SET VERMEDİK

Sultanlarımız setlerde 25-23, 25-14, 25-22 üstünlük sağladı. İlk maçında Fransa'yı yenen millilerimiz, bu sonuçla birlikte ikide iki yaptı. Millilerimiz bir sonraki maçında 7 Haziran Cumartesi saat 10.00'da Polonya ile karşılaşacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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