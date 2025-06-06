Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ikide iki yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi ilk hafta 2. maçında Tayland ile karşılaştı. Çin'de oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları, 3-0'lık skorla kazandı.

SET VERMEDİK

Sultanlarımız setlerde 25-23, 25-14, 25-22 üstünlük sağladı. İlk maçında Fransa'yı yenen millilerimiz, bu sonuçla birlikte ikide iki yaptı. Millilerimiz bir sonraki maçında 7 Haziran Cumartesi saat 10.00'da Polonya ile karşılaşacak.