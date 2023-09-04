Filenin Sultanları tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finali'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı.

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finali'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı.

Mücadelenin ardından ay-yıldızlılar kupasını aldı. Düzenlenen törende millilere madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Kaptan Eda Erdem Dündar'ın kupayı kaldırmasının ardından büyük sevinç yaşayan oyuncular şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Öte yandan Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu da 41 sayı elde eden Melissa Vargas seçildi.

Ay-yıldızlılar daha önce de FIVB Milletler Ligi'nde de şampiyon olarak dünyanın 1 numarası olmuştu.

Salon: Paleis 12

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)

Sırbistan: Ognjenovic, Busa, Popovic, Boskovic, Lozo, Stevanovic (Jegdic, Lazovic, Pusic, Aleksic, Drca)

Türkiye: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas (Gizem Örge, Simge Aköz, Elif Şahin, Ayça Aykaç, İlkin Aydın)

Setler: 27-25, 21-25, 25-22, 22-25, 13-15

Süre: 141 dakika (31, 27, 31, 30, 22) - İSTANBUL