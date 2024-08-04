Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları C grubundaki son maçında İtalya'ya 3-0 kaybetti
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki C grubu son maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. İkinci maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenmeyi başaran Filenin Sultanları, çeyrek finale kalmayı garantilemişti.
Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen olimpiyatlarda C grubunda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grubun son maçında South Paris Arena'da İtalya ile kozlarını paylaştı.
3-0 KAYBETTİ
İtalya karşısında 3 seti de 25-14, 25-16 ve 25-21'lik skorlarla kaybeden Filenin Sultanları, rakibine 3-0 yenilerek C grubunu mağlubiyetle tamamladı.
ÇEYREK FİNAL GARANTİYDİ
Milliler, C grubundaki ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenmeyi başarmıştı. Ay-yıldızlılar, Dominik Cumhuriyeti galibiyetiyle birlikte çeyrek finali garantilemişti.