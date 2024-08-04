Üye Girişi
Haberler

Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları C grubundaki son maçında İtalya'ya 3-0 kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki C grubu son maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. İkinci maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenmeyi başaran Filenin Sultanları, çeyrek finale kalmayı garantilemişti.

Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen olimpiyatlarda C grubunda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grubun son maçında South Paris Arena'da İtalya ile kozlarını paylaştı.

3-0 KAYBETTİ

İtalya karşısında 3 seti de 25-14, 25-16 ve 25-21'lik skorlarla kaybeden Filenin Sultanları, rakibine 3-0 yenilerek C grubunu mağlubiyetle tamamladı.

ÇEYREK FİNAL GARANTİYDİ

Milliler, C grubundaki ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenmeyi başarmıştı. Ay-yıldızlılar, Dominik Cumhuriyeti galibiyetiyle birlikte çeyrek finali garantilemişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Dominik Cumhuriyeti Paris Olimpiyatları Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları Filenin Sultanları Türkiye İtalya İtalya Paris Spor Haberler

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

 İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

 Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu

On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu
500

Yorumlar (20)

Gjerj Kastoroiti:

ciddi rakip geldi makyaj güzelleri reklam güzelleri ortada erik dalı oynayın şimdi Ebrar abinizle

143
80
yanıtYanıtla
kalp atisi:

Gjerj kastoroiti gel oynatalim seni :) lafi nasil anladiysan artik okeydir.

yanıt38
yanıt36
Perwer:

Bizim çocuklar, filenin Sultanları, filenin Efeleri, 12 dev adam, Atatürk'ün çocukları ve daha nice komik İsimlerle adlandırılan bireysel sporcu ve milli takımlar uluslararası müsabakalarda birer birer dökülüyorlar. Sonra da, bozkurt işareti, eli cebinde hareketler veya atlayış sırasında komik Ve profesyonellikten uzak hareketlerle avunursunuz

51
56
yanıtYanıtla
Pc Copat:

oralara gelmek mesele değil zaten senin gibi hayatın her alanında kendini isptlamış (!) bireyler olsaydı işimiz kolaylaşırdı sanırım

yanıt31
yanıt9
osman Öztürk:

Millet çalışırken bunlar reklam filmi ceviriyordu.Eee sonunda olacağı buydu.Bu işte 1.derece sorumlu Federasyondur.

72
13
yanıtYanıtla
Turgay Tuğrul:

Bu oyunla mı madalya alacağız?

44
8
yanıtYanıtla
Gjerj Kastoroiti:

onlar reklam filmi çekerler kimsenin as oyuncularinin olmadığı bir turnuvada devşirme apra karsiligi oynattigin marş bile okuyaman vargas ile 1. oldun şimdi ortada durum geldi reklamlar özel uçaklar şımarık Ebrar yakışır

yanıt32
yanıt15
aykut aygu:

Gjerj İtalya da kaç tane devşirme vardı sayabildin mi, ağzınızı açıp sevebilmek için fırsat kolluyorsunuz maçtan maça değişir bu işler boş yapmayın

yanıt20
yanıt8
Gjerj Kastoroiti:

italyadakiler milli marşlarıni okuyor kardeşim onlar sonradan devsirmedi araştır istersen

yanıt6
yanıt7
Yasar Unal:

Milli takımın Vargas dışında çok üst düzey oyuncusu yok. İtalya'da ise Paola Egonu'nun yanında yine çok üst düzey sayılabilecek oyuncular var. Bu yüzden maçın galibini Vargas ve Egonu dışında kalan kadro yapısı belirledi demek doğru olur kanaatimce.

22
0
yanıtYanıtla
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title