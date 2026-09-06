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Osmaniye'de Filenin Sultanları Coşkusu

Osmaniye'de Filenin Sultanları Coşkusu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğu, Osmaniye'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Osmaniye Belediyesi'nin Devlet Bahçeli Meydanı'na kurduğu dev ekranda final maçını izleyen vatandaşlar, millilerin 3-2'lik galibiyetiyle büyük sevinç yaşadı. Belediye tarafından vatandaşlara Osmaniye yer fıstığı, su ve Türk bayrağı ikram edildi; şampiyonluğun ardından meydanda bayraklarla kutlamalar yapıldı.

OSMANİYE'de, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğu büyük coşkuyla kutlandı. Türkiye ile İtalya arasında oynanan final karşılaşması, Osmaniye Belediyesi tarafından Devlet Bahçeli Meydanı'na kurulan dev ekrandan vatandaşlara izletildi. Meydanı dolduran vatandaşlar, karşılaşma boyunca Filenin Sultanları'nın aldığı her sayıda büyük heyecan yaşadı. Millilerin 3-2'lik galibiyetle Avrupa şampiyonluğunu ilan etmesiyle meydanda büyük sevinç yaşandı. Karşılaşmayı dev ekrandan takip eden vatandaşlara Osmaniye Belediyesi tarafından kentin önemli tarım ürünlerinden Osmaniye yer fıstığı ve su ikram edilirken, Türk bayrakları dağıtıldı. Şampiyonluğun ardından vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunu kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!
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