Filenin Sultanları, Karmen Aksoy’u unutmadı
Milletler Ligi'nde şampiyon olarak yurda dönen A Milli Kadın Voleybol Takımımı, şampiyonluk fotoğrafında VNL İstanbul etabında sakatlanan takım arkadaşları Karmen Aksoy’u unutmadı. Milli voleybolcu Saliha Şahin, takım arkadaşının formasıyla poz verdi.
Milletler Ligi'nde tarihinde ikinci kez şampiyon olarak yurda altın madalya ile dönen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk sevincini vefasız bırakmadı.
SULTANLAR KARMEN AKSOY'U UNUTMADI
Tarihi başarıyla ülkeye gurur yaşatan Sultanlar, VNL İstanbul etabında talihsiz bir sakatlık geçiren takım arkadaşları Karmen Aksoy’u unutmadı.
FORMASINI EL ÜSTÜNDE TUTTULAR
Havalimanındaki kutlamalarda birlik ve beraberlik mesajı veren milli takımda, milli yıldız Saliha Şahin sakatlık nedeniyle sahada yer alamayan takım arkadaşının formasıyla poz verdi. Sporseverlerin gözünden kaçmayan bu anlamlı hareket büyük takdir topladı.