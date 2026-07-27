Filenin Sultanları, Karmen Aksoy’u unutmadı

Milletler Ligi'nde tarihinde ikinci kez şampiyon olarak yurda altın madalya ile dönen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk sevincini vefasız bırakmadı.

SULTANLAR KARMEN AKSOY'U UNUTMADI

Tarihi başarıyla ülkeye gurur yaşatan Sultanlar, VNL İstanbul etabında talihsiz bir sakatlık geçiren takım arkadaşları Karmen Aksoy’u unutmadı.

FORMASINI EL ÜSTÜNDE TUTTULAR

Havalimanındaki kutlamalarda birlik ve beraberlik mesajı veren milli takımda, milli yıldız Saliha Şahin sakatlık nedeniyle sahada yer alamayan takım arkadaşının formasıyla poz verdi. Sporseverlerin gözünden kaçmayan bu anlamlı hareket büyük takdir topladı.