Filenin Sultanları Finale Yükseldi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Takım, Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetiminde önemli bir başarıya imza attı.

(ANKARA) - A Milli Kadın Voleybol Takım (Filenin Sultanları), Dünya Şampiyonası'nın yarı final karşılamasında Japonya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası yarı finalinde Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetiminde Japonya ile karşı karşıya geldi.

Japonya ilk sette Türkiye'ye karşı 25-16 üstünlük kurdu. Filenin sultanları, ikinci seti 25-17, üçüncü seti de  25-18 önde tamamladı. İki takım dördüncü sette başa baş bir mücadele ortaya koydu. Türkiye, bu sette 27-25 üstünlük sağlayarak finale yükselmeye hak kazandı.

Türkiye'nin finaldeki muhtemel rakipleri

Japonya'yı mağlup ederek Dünya Şampiyonası finaline yükselen A Milli Takım, finalde ise yarı finalin diğer eşleşmesinden çıkacak takım ile mücadele edecek. Bu eşleşmede İtalya ile Brezilya karşı karşıya gelecek. Kazanan takım Türkiye'nin finaldeki rakibi olacak.

