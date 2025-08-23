Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında İspanya ile karşı karşıya geldi.

FİLENİN SULTANLARI SET VERMEDİ

Tayland'da oynanan karşılaşmada A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında zorlu rakibi İspanya'yı 3-0 mağlup etti. Sultanlar, bu sonuçla birlikte ilk maçında galibiyetle tanıştı.

DİĞER RAKİPLER BULGARİSTAN VE KANADA

Filenin Sultanları, 25 Ağustos'ta TSİ 15.30'da Bulgaristan ve 27 Ağustos'ta TSİ 12.00'de Kanada ile karşı karşıya gelecek. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar son 16'ya kalacak.