Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında İspanya'yı 3-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında İspanya ile karşı karşıya geldi.

FİLENİN SULTANLARI SET VERMEDİ

Tayland'da oynanan karşılaşmada A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında zorlu rakibi İspanya'yı 3-0 mağlup etti. Sultanlar, bu sonuçla birlikte ilk maçında galibiyetle tanıştı.

DİĞER RAKİPLER BULGARİSTAN VE KANADA

Filenin Sultanları, 25 Ağustos'ta TSİ 15.30'da Bulgaristan ve 27 Ağustos'ta TSİ 12.00'de Kanada ile karşı karşıya gelecek. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar son 16'ya kalacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'da 'diplomatik deprem' yarattı

Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'da deprem etkisi yarattı
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Son galibiyetleri olsun..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

yakında sızlanmaya başlarlar yok uçak , yok yemek videoları gelir ..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBirekeni Birekeni:

Sultan çıplak

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat ve Yokluk:

Vidyoyu izledim. Maşallah.. hepside .. sanki .. hakiki .. ANLAM .. kulları... gibi .. voleybol oynamışlar.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
