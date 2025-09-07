Filenin Sultanları Dünya İkincisi Olmayı Başardı

SALON: Huamark, Bangkok

HAKEMLER: Noemi Karina Rene (Arjantin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

TÜRKİYE: Cansu Özbay, İlkin Aydın, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Eda Erdem Dündar, Gizem Örge (L) (Elif Şahin, Hande Baladın)

İTALYA: Fahr, Orro, Sylla, Danesi, Egonu, Nervini, de Gennaro (L) (Cambi, Antropova, Giovannini)

SETLER: 23-25, 25-13, 24-26, 25-19, 15-9

SÜRE: 1 saat 46 dakika (25', 17', 28', 23', 13')

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Tarihinde ilk kez çıktığı final maçında İtalya'ya 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları, dünya ikincisi oldu. Bu sonuçla Ay-yıldızlı ekip, gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye tarihindeki ilk dünya şampiyonası madalyasını getirmiş oldu.

Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da yerinden takip etti.