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Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda 2'de 2 yaptı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda 2'de 2 yaptı

SALON: Salle Bir El DjirHAKEMLER: Moshira Mohamed (Mısır), Zied Ridene (Tunus)TÜRKİYE: Buse, İlkin, Yasemin, Tutku Burcu, Yaprak, Ayçin, Buse (L) (Melis, Emine, Aslıhan, Derya)İTALYA: Enweonwu, Mazzaro, Diop, Perinelli, Squarcini, Bosio, Panetoni (L) (Battistoni, D'odorico, Cagnin,...

SALON: Salle Bir El Djir

HAKEMLER: Moshira Mohamed (Mısır), Zied Ridene (Tunus)

TÜRKİYE: Buse, İlkin, Yasemin, Tutku Burcu, Yaprak, Ayçin, Buse (L) (Melis, Emine, Aslıhan, Derya)

İTALYA: Enweonwu, Mazzaro, Diop, Perinelli, Squarcini, Bosio, Panetoni (L) (Battistoni, D'odorico, Cagnin, Frosini)

SETLER: 26-24, 25-19, 19-25, 25-21

SÜRE: 1 saat 49 dakika (29',26',25',29')

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda C Grubu ikinci maçında İtalya'yı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Millilerde İlkin 21 sayıyla en skorer isim olurken ona Ayçin 13, Yaprak 9, Derya ve Tutku Burcu 7, Yasemin 5, Buse 3, Aslıhan 1 sayıyla eşlik etti. Milliler, Akdeniz Oyunları'nda C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçını yarın TSİ 20.00'de İspanya ile oynayacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Akdeniz Oyunları İtalya Tunus Mısır Spor Haberler

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