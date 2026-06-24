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Filenin Efeleri, VNL'de Çin'i 3-0 yendi

Filenin Efeleri, VNL'de Çin'i 3-0 yendi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta maçında Çin'i 3-0 yenerek galibiyetle başladı.

SALON: PreZero Arena

HAKEMLER: Vladimir Simonovic (İsviçre), Ricardo Ferreira (Portekiz)

ÇİN: Wu, B. Wang, Peng, Jiang, L. Li, Hu, Qu (L) (Wen, Z.H. Wang, Y.Z. Li, H.B. Wang, Yang, Xue, Yu)

TÜRKİYE: Ahmet, Murat, Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Kaan, Hilmi, Mert, Samet)

SETLER: 16-25, 19-25, 21-25

SÜRE: 73 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasına galibiyetle başladı.

Filenin Efeleri, VNL'in ikinci hafta açılış maçında Çin ile karşı karşıya geldi. Milli takım, etkili bir performans ortaya koyduğu mücadelede rakibini 3-0 mağlup ederek haftaya galibiyetle giriş yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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