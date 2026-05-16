Fildişi Sahili, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu açıkladı
Fildişi Sahili, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadroyu açıkladı. Kadroda Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'dan 5 futbolcu yer alırken, Başakşehir'den Christopher Operi yedek listede bulunuyor.
Fildişi Sahili Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ABD, Meksika ve Kanada'da 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda yer alacak Afrika temsilcisinin kadrosu duyuruldu.
Fildişi Sahili; E Grubu'nda Almanya, Curaçao ve Ekvador ile mücadele edecek.
Kadroda yer alan Süper Lig'den 5 futbolcu şu şekilde:
Emmanuel Agbadou (Beşiktaş)
Wilfried Singo (Galatasaray)
Christ Inao Oulai (Trabzonspor)
Yahia Fofana (Çaykur Rizespor)
RAMS Başakşehir'den Christopher Operi ise yedek kadroda yer aldı.
Fildişi Sahili kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Yahia Fofana, Mohamed Kone, Alban Lafont
Defans: Emmanuel Agbadou, Clement Akpa, Ousmane Diomande, Guela Doue, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo
Orta saha: Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulai, Franck Kessie, Ibrahim Sangare, Jean-Michael Seri
Forvet: Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakite, Yan Diomande, Evann Guessand, Nicolas Pepe, Bazoumana Toure, Elye Wahi
Yedekler: Ira Tape, Christopher Operi, Malick Yalcouye, Martial Godo, Sebastien Haller