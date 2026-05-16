Fildişi Sahili, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

Fildişi Sahili, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadroyu açıkladı. Kadroda Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'dan 5 futbolcu yer alırken, Başakşehir'den Christopher Operi yedek listede bulunuyor.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ABD, Meksika ve Kanada'da 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda yer alacak Afrika temsilcisinin kadrosu duyuruldu.

Fildişi Sahili; E Grubu'nda Almanya, Curaçao ve Ekvador ile mücadele edecek.

Kadroda yer alan Süper Lig'den 5 futbolcu şu şekilde:

Emmanuel Agbadou (Beşiktaş)

Wilfried Singo (Galatasaray)

Christ Inao Oulai (Trabzonspor)

Yahia Fofana (Çaykur Rizespor)

RAMS Başakşehir'den Christopher Operi ise yedek kadroda yer aldı.

Fildişi Sahili kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Yahia Fofana, Mohamed Kone, Alban Lafont

Defans: Emmanuel Agbadou, Clement Akpa, Ousmane Diomande, Guela Doue, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Wilfried Singo

Orta saha: Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulai, Franck Kessie, Ibrahim Sangare, Jean-Michael Seri

Forvet: Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakite, Yan Diomande, Evann Guessand, Nicolas Pepe, Bazoumana Toure, Elye Wahi

Yedekler: Ira Tape, Christopher Operi, Malick Yalcouye, Martial Godo, Sebastien Haller

Kaynak: AA / Fatih Erel
