SPOR Fikret Orman'ın annesi Nuran Orman son yolculuğuna uğurlandı
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Fikret Orman'ın annesi Nuran Orman son yolculuğuna uğurlandıAli DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın bu sabah vefat eden annesi Nuran Orman, son yolculuğuna uğurlandı.
Fikret Orman'ın annesi Nuran Orman son yolculuğuna uğurlandı
Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın bu sabah vefat eden annesi Nuran Orman, son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir tedavi gören ve bu sabah hayatını kaybeden Nuran Orman'ın cenazesine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Jokey Kulübü başkanı ve eski yönetici Serdal Adalı, Beşiktaşlı eski yöneticiler ve spor camiasından birçok isim katıldı.
Merhumenin cenazesi, Levent Afet Yolal Camii'nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.