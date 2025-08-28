FIFA, Yeni Malatyaspor'a 6 Puan Silme Cezası Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan silme cezası uyguladı. Geçen hafta da aynı kulübe 6 puan cezası verilmişti.

FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor Kulübüne 6 puan silme cezası uyguladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

FIFA geçen hafta da Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası vermişti.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Aralarında dünya devleri de var! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korku dolu anlar! Eşinin tek sözüyle atlamaktan vazgeçti

Korku dolu anlar! Eşinin tek sözüyle atlamaktan vazgeçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.