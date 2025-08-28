FIFA, Yeni Malatyaspor'a 6 Puan Silme Cezası Verdi
FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan silme cezası uyguladı. Geçen hafta da aynı kulübe 6 puan cezası verilmişti.
FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor Kulübüne 6 puan silme cezası uyguladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.
FIFA geçen hafta da Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası vermişti.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor