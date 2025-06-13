FIFA ve Üst Klasman Hakemleri Balıkesir Valisi'ni Ziyaret Etti

FIFA ve Üst Klasman Hakemleri Balıkesir Valisi'ni Ziyaret Etti
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Süper Lig'de görev alan FIFA ve üst klasman hakemleri, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret ederek formalarını hediye ettiler. Vali Ustaoğlu da hakemlere yeni sezon öncesi başarı diledi.

Balıkesir'i, Süper Lig'de temsil eden FIFA ve üst klasman hakem ve gözlemciler Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti. Hakemler, ligde giydikleri formaları Vali İsmail Ustaoğlu'na hediye ettiler.

Balıkesir'de önemli bir ziyaret gerçekleşti. FIFA ve üst klasman hakem ve gözlemciler Vali İsmail Ustaoğlu'na ziyaret. FIFA Hakemi Oğuzhan Çakır, Süper Lig'de görev alan hakem Adnan Deniz Kayatepe ve yardımcı kakemler Bilal Gölen ile Sabri Öğe, Üst Klasman Gözlemcisi Aytekin Durmaz ve İl Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Ayaz, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Hakemler, formalarını Vali İsmail Ustaoğlu'na hediye ettiler. Vali Ustaoğlu da hakemlere ve gözlemcilere yeni sezon öncesi başarı diledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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