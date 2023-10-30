FIFA, Luis Rubiales'i 3 yıl futboldan men etti

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'i, taciz skandalı nedeniyle 3 yıl futboldan men etti.

Rubiales, İspanya Kadın Milli Futbol takımının forveti Jenni Hermoso'yu, Kadınlar Dünya Kupası finalinin ödül töreninde dudaklarından öpmüştü.

Hermoso, Rubiales'in kendisini iddiasının aksine "rızası olmadan" öptüğünü söylemiş, Rubiales tepkiler sonrası geçen ay istifa etmişti.

Hermoso daha sonra Rubiales aleyhine dava açmıştı.

Geçen ay Madrid'deki bir mahkeme, 46 yaşındaki Rubiales'in, Hermoso'ya 200 metreden fazla yaklaşmasına ve onunla iletişim kurmasını yasaklamıştı.

FIFA, Rubiales'in disiplin kurallarının 13. maddesi gereğince 3 yıl ceza aldığını açıkladı. Açıklamada, "20 Ağustos 2023'teki FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda yaşanan olaylar nedeniyle Rubiales'in ilk olarak 90 gün görevden alındığı" belirtildi. Söz konusu madde, "tacizkâr davranışları" ve 'fair play prensiplerinin ihlalini" kapsıyor.

Yazılı açıklamada, "FIFA herkesin haysiyetine saygı duymak ve korumaya ve düzgün davranışın temel kurallarına uyulmasına mutlak bağlılığını tekrarlar" denildi ve kararın "temyize açık" olduğu vurgulandı.

Taciz skandalı büyük tepki çekmiş, İngiltere'yi yenerek Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Kadın Milli Takımı'nın oyuncularının çoğu, futbol federasyonunda değişiklikler olmazsa, milli takımı boykot etme kararı almıştı.

İspanya Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Vilda da görevden alınmıştı.

Taciz skandalı yüzünden imajının bozulduğunu söyleyen Hermoso ise milli takıma geri dönmüş, son maçta İspanya'nın İtalya'yı 1-0 kazandığı maçta karşılaşmanın tek golünü atmıştı.