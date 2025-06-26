FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Borussia Dortmund ve Fluminense Son 16 Turunda

FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Almanya ekibi Borussia Dortmund ile Brezilya temsilcisi Fluminense, son 16 turuna yükselen takımlar oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda bugün aynı saatte Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai ile Mamelodi Sundowns - Fluminense maçları oynandı. Borussia Dortmund, rakibini 36'ncı dakikada Daniel Svensson'un attığı tek golle geçerken, Mamelodi Sundowns ile Fluminense arasında oynanan mücadele golsüz sona erdi. Bu sonuçların ardından Borussia Dortmund, F Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Fluminense ise grupta 5 puanla 2'nci sırada yer alarak turladı.