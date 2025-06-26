FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Borussia Dortmund ve Fluminense Son 16 Turunda

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Borussia Dortmund, Ulsan Hyundai'yi mağlup ederek lider olarak son 16 turuna yükseldi. Brezilya'nın Fluminense takımı ise Mamelodi Sundowns ile oynadığı maçı golsüz berabere tamamlayarak ikinci olarak tura geçmeyi başardı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Almanya ekibi Borussia Dortmund ile Brezilya temsilcisi Fluminense, son 16 turuna yükselen takımlar oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda bugün aynı saatte Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai ile Mamelodi Sundowns - Fluminense maçları oynandı. Borussia Dortmund, rakibini 36'ncı dakikada Daniel Svensson'un attığı tek golle geçerken, Mamelodi Sundowns ile Fluminense arasında oynanan mücadele golsüz sona erdi. Bu sonuçların ardından Borussia Dortmund, F Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Fluminense ise grupta 5 puanla 2'nci sırada yer alarak turladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı tek tek avladı

İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı kapıdan çıkanı avladı
Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif

En Nesyri için rekor teklif! Ali Koç parayı koyacak yer bulamayacak
İsrail, İran Merkez Bankası'nı terör örgütü ilan etti

İsrail'den ilginç hamle! Merkez Bankası'nı terör örgütü ilan ettiler
Katılan da var katılmayan da! Necati Ateş'ten Barış Alper Yılmaz'a bonservis tahmini

Katılan da var katılmayan da! Barış Alper'in bonservisini açıkladı
Günden güne eriyor! Mbappe'nin hastalığı ortaya çıktı

Günden güne eriyor! İşte Mbappe'nin son hali
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.