FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Borussia Dortmund ve Fluminense Son 16 Turunda
FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Borussia Dortmund, Ulsan Hyundai'yi mağlup ederek lider olarak son 16 turuna yükseldi. Brezilya'nın Fluminense takımı ise Mamelodi Sundowns ile oynadığı maçı golsüz berabere tamamlayarak ikinci olarak tura geçmeyi başardı.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Almanya ekibi Borussia Dortmund ile Brezilya temsilcisi Fluminense, son 16 turuna yükselen takımlar oldu.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda bugün aynı saatte Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai ile Mamelodi Sundowns - Fluminense maçları oynandı. Borussia Dortmund, rakibini 36'ncı dakikada Daniel Svensson'un attığı tek golle geçerken, Mamelodi Sundowns ile Fluminense arasında oynanan mücadele golsüz sona erdi. Bu sonuçların ardından Borussia Dortmund, F Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Fluminense ise grupta 5 puanla 2'nci sırada yer alarak turladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor