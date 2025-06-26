FIFA Kulüpler Dünya Kupası: Dortmund ve Fluminense Son 16'ya Yükseldi

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ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Borussia Dortmund lider, Fluminense de ikinci olarak son 16 turuna yükseldi. Dortmund, Ulsan Hora'yı 1-0 yenerek grup birinciliğini elde etti. Fluminense, Mamelodi Sundowns ile berabere kalarak gruptan çıkmayı başardı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Borussia Dortmund lider, Fluminense de ikinci olarak son 16 turuna çıktı.

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan F Grubu karşılaşmalarıyla devam etti. Borussia Dortmund, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçta Ulsan Hora'yı 1-0 mağlup etti. Dortmund'un tek golünü 36. dakikada Daniel Svensson kaydetti.

Mamelodi Sundowns ile Fluminense arasında oynanan müsabaka ise başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonuçların ardından Borussia Dortmund 7 puanla lider olarak gruptan çıkarken, Fluminense de 5 puanla gruptan ikinci olarak son 16 turuna yükseldi. Grupta ayrıca Mamelodi Sundowns 4 puanla üçüncü, puan alamayan Ulsan Hora de sonuncu oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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