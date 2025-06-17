FIFA Kulüpler Dünya Kupası: Benfica ve Boca Juniors 2-2 Berabere Kaldı, Flamengo Galip Geldi

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Benfica, Boca Juniors ile 2-2 berabere kalırken, D Grubu'nda Flamengo, Esperance'yi 2-0 ile geçti. Maçta 3 kırmızı kart çıkarken, Benfica'nın oyuncuları arasında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de yer aldı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Benfica, Boca Juiors ile 2-2 berabere kalırken D Grubu'nda ise Flamengo, Esperance'yi 2-0 mağlup etti.

ABD'deki FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda bu gece C Grubu'nda Boca Juiors- Benfica, D Grubu'nda ise Flamengo-Esperance müsabakaları yapıldı.

C Grubu'nda milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Portekiz temsilcisi Benfica ile Arjantin ekibi Boca Juniors, 3 kırmızı kartın çıktığı maçta 2-2 berabere kaldı. Aktürkoğlu ve Kökçü, 61. dakikada oyuna girdi.

Boca Juniors, 21. dakikada Merentiel ve 27. dakikada Battaglia'nin golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı.

Arjantin ekibi, Herrera'nın kırmızı kart görmesiyle ilk yarı sona ererken 10 kişi kaldı. Benfica, 45+3'te Angel Di Maria'nın golüyle soyunma odasına tek farkla yenik girdi.

Benfica'da Belotti 72. dakikada kırmızı kart görürken Portekiz temsilcisi, 84. dakikada Orkun Kökçü'nün asisti ve Nicolas Otamendi'nin golüyle 2-2 eşitliği yakaladı. Boca Juiors'ta Figal, 88. dakikada kırmızı kart görerek maçın son anlarında takımını 9 kişi bıraktı. Karşılaşmada başka gol olmazken maç da 2-2 sona erdi.

D Grubu'nda ise Brezilya temsilcisi Flamengo, Tunus ekibi Esperance'yi 2-0 yendi. Goller, 17. dakikada de Arrascaeta ve 70. dakikada Araujo'dan geldi.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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