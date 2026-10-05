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FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Arnavutluk-San Marino maçını yönetecek

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FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Arnavutluk-San Marino maçını yönetecek
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FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Arnavutluk ile San Marino arasında yarın oynanacak UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek. Tiran'daki Air Albania Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Türkmen'in yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta olacak.

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Arnavutluk ile San Marino arasında yarın oynanacak UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek.

Arnavutluk ile San Marino arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Air Albania Stadyumu'nda yarın oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. Türkmen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

Maçta Onur Özütoprak VAR, Erkan Engin ise AVAR olarak görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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