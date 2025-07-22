FIFA Kokartlı Hakem Kadir Sağlam, UEFA Konferans Ligi'nde Görev Alacak

FIFA Kokartlı Hakem Kadir Sağlam, UEFA Konferans Ligi'nde Görev Alacak
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Kadir Sağlam, 24 Temmuz 2025 tarihinde Karadağ'da Decic ile Avusturya'nın Rapid Wien takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçında hakem olarak görev yapacak.

FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Karadağ'ın Decic ile Avusturya'nın Rapid Wien takımları arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu müsabakasında görev yapacak.

Karadağ'ın Tuzi şehrindeki Tusko Polje Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmada Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Candaş Elbil üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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