UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Halil Umut Meler, 22 Ocak Perşembe günü Feyenoord ile Sturm Graz takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçını yönetecek. Müsabaka Roterdam'daki Feyenoord Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak.

Hollanda'nın Roterdam şehrindeki Feyenoord Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek.

Karşılaşmada Cihan Aydın dördüncü hakem, Tiago Bruno Lopes Martins (Portekiz) VAR, Christian Dingert (Almanya) AVAR olarak görev yapacak.

