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FIFA Hakemi Atilla Karaoğlan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

FIFA Hakemi Atilla Karaoğlan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Anadolu Ajansı'nın gerçekleştirdiği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve tercihlerini belirledi.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaoğlan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün, Suriye'nin başkenti Şam'da halkın, ülkelerindeki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Meydanı'nda toplanarak rejime ait tankların üzerinde sevinç gösterisinde bulunduğu "Halkın gücü" fotoğrafını seçen Karaoğlan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" fotoğrafını oyladı.

Karaoğlan, "Haber" kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın "O Bakış" fotoğrafından yana kullanırken, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Sevinçten Havalarda" fotoğraflarına oy verdi.

Atilla Karaoğlan, "Yılın Kareleri oylamasıyla toplumsal konulara dikkati çekmek ve farkındalık yaratmak adına önemli rol üstlenmesi dolayısıyla Anadolu Ajansına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Spor
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