Adana Demirspor'a puan silme cezası
FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a bir dosya üzerinden toplam 6 puan silme cezası verdi. Kulüp, bu ceza ile birlikte ligde eksi 23 puanla son sırada yer alıyor.
FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.
RESMEN AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Adana Demirspor, ligde eksi 23 puanla son sırada bulunuyor.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor