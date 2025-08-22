FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan tenzili cezası

FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan tenzili cezası
FIFA Disiplin Komitesi, TFF 2. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a 6 puan tenzili cezası verdi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a FIFA'dan kötü haber geldi.

6 PUAN TENZİLİ CEZA

FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor Kulübüne 6 puan tenzili cezası uyguladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

-6 PUAN İLE BAŞLAYACAK

Bu cezanın ardından bu hafta sonu ligde ilk maçına çıkacak olan Yeni Malatyaspor, lige -6 puan ile başlayacak. Geçen sezonda da 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, 21 puan silme cezası almış ve aldığı ligde küme düşmüştü.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
