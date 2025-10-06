Haberler

FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 Puan Silme Cezası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor'a toplam 1 dosyadan 6 puan silme cezası verdi. Takım, bu karar sonrası -41 puanla son sırada yer alıyor.

FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." denildi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Malatya temsilcisi, -41 puanla son sırada bulunuyor.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor

Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
16 yaşındaki çocuk, ağrı şikayetiyle gittiği hastanede doğum yaptı

16 yaşındaki çocuk, ağrı şikayetiyle gittiği hastanede doğurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.