FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 Puan Silme Cezası
FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor'a toplam 1 dosyadan 6 puan silme cezası verdi. Takım, bu karar sonrası -41 puanla son sırada yer alıyor.
FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." denildi.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Malatya temsilcisi, -41 puanla son sırada bulunuyor.