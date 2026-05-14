FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı geldi

FIFA, Trendyol Süper Lig ekipleri Gaziantep FK, Gençlerbirliği ve 2. Lig ekibi MKE Ankaragücü'ne 3'er dönem transfer yasağı getirildiğini açıkladı.

FIFA tarafından yapılan açıklamaya göre, "mali anlaşmazlıklar veya mevzuata aykırılık gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" arasında 3 Türk kulübü yer aldı. Süper Lig takımlarından Gaziantep FK ile Gençlerbirliği'ne ve TFF 2. Lig ekibi MKE Ankaragücü'ne 3'er dönem transfer yasağı getirildi. Söz konusu kulüpler ceza almasına sebep olan ihlalleri gidermesi durumunda transfer yasağı kaldırılabilecek. - İSTANBUL

