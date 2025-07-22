FIFA'dan Hatayspor'a 3 dönem transfer yasağı

FIFA'dan Hatayspor'a 3 dönem transfer yasağı
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FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a 3 dönem transfer yasağı getirdi. Atakaş Hatayspor, geçen sezon Trendyol Süper Lig'den küme düşmüştü.

FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a 3 dönem transfer yasağı getirdi.

GEÇEN SEZON KÜME DÜŞTÜLER

FIFA'nın futbolcu kayıt yasaklarıyla karşı karşıya olan dünya çapındaki kulüpleri açıkladığı listeye göre, "mali anlaşmazlıklar veya mevzuat ihlalleri gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" arasında yer alan Atakaş Hatayspor'a 3 dönem transfer yasağı verildi. Atakaş Hatayspor, geçen sezon Trendyol Süper Lig'den küme düşmüştü.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıcemalettin acar :

2.lige gidişi hızlanıyor demektir.yönetim önlem almaz ise,düşüş durdurulamaz

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