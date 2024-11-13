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FIFA'dan futbol tarihine geçecek yeni sistem: Teknik direktörler artık itiraz edebilecek

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FIFA, VAR sisteminin ardından yeni bir uygulamayı daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Geliştirilmesi düşünülen ve Futbol Video Desteği (FVS) adı verilen yeni sistem sayesinde teknik direktörler, yanlış olduğunu düşündükleri hakem kararlarına maç başına en az iki kez itiraz edebilecek. Test aşamasında olan sistem ilk kez Kolombiya'da bu yaz düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası ve Ekim'de yapılan 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası maçlarında uygulandı.

FIFA, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine alternatif olarak yeni bir uygulamayı devreye sokmaya hazırlanıyor.ESPN'de yer alan habere göre; FIFA, Futbol Video Desteği (FVS) adı verilen yeni bir sistem geliştirmeyi düşünüyor.

TEKNİK DİREKTÖRLER HAKEM KARARLARINA İTİRAZ EDEBİLECEK

Bu sistemde teknik direktörler hakemin kararını beğenmemesi halinde itirazda bulunabilecek. Hakem, VAR uyarısı olmamasına rağmen itirazı dikkate alıp pozisyonu monitörde inceleyecek ve verdiği kararı yeniden değerlendirecek. Bu sistemin uygulamaya konulması halinde teknik direktörler, yanlış olduğunu düşündükleri hakem kararlarına maç başına en az iki kez itiraz edebilecek.

İLK TESTLERİ YAPILDI

Bu sistem ilk kez Kolombiya'da bu yaz düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası ve Ekim'de yapılan 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası maçlarında uygulandı. FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yapılan testlerde beklenmedik bir şey fark etmedik" ifadelerini kullandı.

FIFA'dan futbol tarihine geçecek yeni sistem: Teknik direktörler artık itiraz edebilecek
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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