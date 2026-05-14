FIFA'dan Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'ne transfer yasağı

ULUSLARARASI Futbol Federasyonları Birliği (FIFA); Natura Dünyası Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'ne 3'er dönem transfer yasağı cezası verdi.

Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği ve Gaziantep FK ile 2'nci Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, FIFA'nın kayıt yasağı listesinde yer aldı. FIFA'nın dün aldığı kararlar sonrasında mali sebepler nedeniyle 3 kulübe, 3'er dönem transfer yasağı getirildi. Uygulanan transfer yasağı, futbolculara olan borçlar ödenmesi ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesinin ardından kaldırılacak.

