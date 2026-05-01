FIFA Başkanı Infantino: 'İran, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak'

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 76. FIFA Kongresi'nde yaptığı açıklamada, İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacağını duyurdu.

76. FIFA Kongresi, 30 Nisan 2026'da Kanada'nın Vancouver kentinde toplandı. Kongrede, Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası'nın, dünyanın dört bir yanından insanları uyum ve saygı içinde bir araya getireceği vurgulanırken, ırkçılığı ortadan kaldırma konusundaki kararlılık da yinelendi.

1976'da Montreal'de düzenlenen toplantıdan sonra Kanada'da düzenlenen ikinci kongre olan 76. FIFA Kongresi, Concacaf Başkanı Victor Montagliani ve Kanada Futbol Federasyonu Başkanı Peter Augruso'nun konuşmasıyla başladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, açılış konuşmasında, 48 katılımcı üye federasyonun bu yılki FIFA Dünya Kupası'nda güçlü bir birlik mesajı vermeye hazırlandığı bir dönemde, futbolun bölünmüş bir dünyada köprüler kurma konusundaki gücünü vurguladı. Infantino, "Elbette, İran 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacak. Bunun sebebi çok basit, çünkü birleşmemiz, insanları bir araya getirmemiz gerekiyor. Bu benim sorumluluğum; bu bizim sorumluluğumuz. Futbol dünyayı birleştiriyor. FIFA dünyayı birleştiriyor. Siz dünyayı birleştiriyorsunuz. Biz dünyayı birleştiriyoruz. Her zaman olumlu olmamız gerektiğini hatırlamalıyız. Gülümsemeliyiz; mutlu olmalıyız. Dünyada yeterince sorun var. Dünyayı bölmeye çalışan yeterince insan var. Eğer kimse birleştirmeye çalışmazsa, dünyamıza ne olacak? Bunu biz yapmalıyız" dedi.

2025 FIFA Yıllık Raporu onaylandı

FIFA Kongresi, ayrıca, 2027-2030 dönemi için rekor düzeyde 14 milyar Dolar gelir öngören bütçeyi de içeren '2025 FIFA Yıllık Raporu'nu onayladı. Konu hakkında Infantino, "Şunu açıkça söyleyeyim ki (FIFA) İleriye Yönelik Program büyük bir etki oluşturdu. Son 10 yılda futbol gelişimine 5 milyar ABD doları yatırım yaptık. Yatırım yapmamız ve yatırım programlarımızı artırmamız son derece önemli. Ayrıca sizi temin ederim ki Forward için bir sonraki dönemde yatırım yaptığımız bu 2,7 milyar Dolar sadece başlangıç noktası, yaptığımız ve yapmak istediğimiz şeylerin sadece asgari düzeyi ve kesinlikle çok daha fazlasını da yapacağız" ifadelerini kullandı.

Filistin Futbol Federasyonu ve İsrail Futbol Federasyonu'nun açıklamaları

FIFA Kongresi'nde, Filistin Futbol Federasyonu (PFA) ve İsrail Futbol Federasyonu (IFA) tarafından yapılan açıklamalar da dinlendi. FIFA Başkanı Infantino, futbolu köprüler kurmak için kullanmanın önemini vurgulayarak, "İki federasyonunuzun da aynı hakları var. Kendi bölgelerinizde futbolu organize etme hakkı, ülkelerinizi uluslararası arenada temsil etme hakkı ve çocuklarınıza futbol sevgisi ve birbirlerine saygı aşılamak hakkı ve görevi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı