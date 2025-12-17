Haberler

FIFA, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere toplam 727 milyon dolar dağıtacak

FIFA, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere toplam 727 milyon dolar dağıtacak
Güncelleme:
FIFA, 2026 Dünya Kupası'na katılacak olan ülkelere toplamda 727 milyon dolarlık bir ödeme yapacak. Bu rakam, Katar 2022'de dağıtılan tutarın yüzde 50 fazlası olacak.

  • FIFA, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere toplam 727 milyon dolar dağıtacak.
  • 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon olan ülke 50 milyon dolar, ikinci takım 33 milyon dolar, üçüncü takım 29 milyon dolar kazanacak.
  • 2026 Dünya Kupası'na katılan her takım en az 10,5 milyon dolar gelir elde edecek.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere toplamda 727 milyon dolar dağıtacak.

ŞAMPİYON OLAN TAKIM 50 MİLYON DOLAR

FIFA'dan yapılan açıklamada, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere, Katar 2022'de dağıtılan tutarın yüzde 50 fazlasının ödeneceği belirtildi. Açıklamada, şampiyon olan ülkenin 50 milyon dolar, ikinci takımın 33 milyon dolar, üçüncünün ise 29 milyon dolar kazanacağı aktarıldı.

HER TAKIM EN AZ 10,5 MİLYON DOLAR KAZANACAK

Elemeleri geçen her takımın 1,5 milyon dolar, turnuvada en kötü performans gösteren ülkenin de toplamda 9 milyon dolar alacağı bildirildi. Böylece, Dünya Kupası'na katılan her takım en az 10,5 milyon dolar gelir elde edecek.

Cemre Yıldız
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
500

