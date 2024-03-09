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FIBA Kadınlar EuroBasket 2025'in resmi logosu tanıtıldı

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FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2025'in resmi logosu tanıtıldı. Logoda dört ev sahibi ülkenin marka kimliği ve final turuna ev sahipliği yapacak şehirlerin renk desenleri yer aldı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Basketbol Avrupa Şampiyonası ( Eurobasket ) 2025'in resmi logosu tanıtıldı.

FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2025'in resmi logosunun tanıtımı gerçekleştirildi. Etkinliğin görsel kimliğinde, 2023 turnuvası öncesinde açıklanan Kadınlar EuroBasket kupasının güzelliğini, zarafetini ve gücünü zarif gümüş tonuyla bir araya getiren canlı renkler yer aldığı bildirildi. Logoda 40. organizasyona ev sahipliği yapacak Çekya, Almanya, Yunanistan ve İtalya'nın temel marka kimliğinin önemli unsurları ve final turuna hazırlanan Brno, Hamburg, Pire ve Bologna şehirlerinin her birine ait özel renk desenlerde yer aldı.

FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, logoyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "FIBA Kadınlar EuroBasket 2025, Avrupa'daki en önemli kadın basketbol müsabakasıdır ve hazırlıklar devam ederken etkinliğin heyecanını yakalamak önemlidir. Logo, FIBA ile yakın iş birliği içinde seçildi. Dört ev sahibi var ve hepimiz onların bu logoda bir araya gelmesinden memnunuz" ifadelerini kullandı.

FIBA Kadınlar EuroBasket, ilk kez dört ülkede düzenlenecek. Etkinlikte 2015 yılında ortak ev sahipliği formatını uygulanmış ve daha önceki beş turnuvanın dördüne iki ülke ev sahipliği yapmıştı.

Belçika, 2023'te ilk kez şampiyon olmuştu ve bir sonraki şampiyon Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Stadyumu'nda belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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