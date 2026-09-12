FIBA hakemi Çisil Güngör, Avrupa Ligi organizasyonlarında görev yapacak.

Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2026-27 sezonundan itibaren Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) ile BKT Avrupa Kupası'nda (EuroCup) görev alacağını belirtti.

Çisil Güngör, Avrupa Ligi organizasyonlarında görev alacağı için mutlu olduğunu belirterek "FIBA'dan sonra önümde yeni bir sayfa açıldı. Avrupa'nın en üst organizasyonunda ülkemi temsil edeceğim için çok gururlu ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

FIBA turnuvalarında 2021'de maç yönetmeye başlayan Güngör, 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 2026 Kadınlar Dünya Kupası, 2026 NBA Yaz Ligi ile 17, 18 ve 19 yaş altı kategorilerindeki organizasyonlarda görev yaptı.

Güngör, Avrupa Ligi organizasyonlarında düdük çalacak ilk Türk kadın hakem olarak tarihe geçecek.

Kaynak: AA