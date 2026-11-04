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FIBA Europe Cup: Körfez Basket: 72 - BC Bashkimi: 62

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FIBA Europe Cup: Körfez Basket: 72 - BC Bashkimi: 62
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FIBA Europe Cup F Grubu’nun 5. maçında Körfez Basket sahasındad BC Bashkimi’yi 72-62 mağlup ederek dördüncü galibiyetini elde etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

FIBA Europe Cup F Grubu'nun 5. maçında Körfez Basket sahasındad BC Bashkimi'yi 72-62 mağlup ederek dördüncü galibiyetini elde etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Bartlomiej Kucharski, Vlad-Theodor Cotrobas-Dascalu, Ciprian Stoica

Körfez Basket: Boe Buie 12, Berk Can Akın 4, Oscar Cluff 11, Paulius Danusevicus 10, Filip Barna 2, Alexander Reese 18, Mert Akay 1, Matt Mitchell 10, Atahan Demirtaş, Altan Çamoğlu 4

Başantrenör: Serhan Kavut

Bashkimi: Adrio Bailey 18, Gian Clavell 13, Divine Myles 7, Lance Thomas 4, Lejson Zegiri 7, Arian Azemi, Valon Banjaku 5, Shannon Shorter 4, Valjmir Kakruki 4

Başantrenör: Igor Jovavic

1. Periyot: 17-9

Devre: 40-22

3. Periyot: 53-45

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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