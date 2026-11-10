FIBA, EuroBasket 2027 için Kuzey ışıklarından esinlenen maskot Aurora'yı tanıttı

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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 16-27 Haziran 2027 tarihleri arasında düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ( Eurobasket 2027) resmi maskotu Aurora'yı tanıttı.

Kuzey ışıklarından ilham alınarak tasarlanan Aurora, organizasyonun "Dare to Dream (Hayal Etmeye Cesaret Et)" sloganını temsil ediyor. Parlak ve enerjik karakteriyle öne çıkan maskot; özgüveni, birlikteliği ve herkesin paylaşmaya değer bir ışığa sahip olduğu inancını simgeliyor.

Gittiği her yerde ardında renkli ışık izleri bırakan Aurora, basketbol salonlarına enerji ve heyecan katmayı hedefliyor. Maskot, oyuncuları ve taraftarları büyük hayaller kurmaya, kendilerine özgü özelliklerini benimsemeye ve birlikte daha güçlü parlamaya teşvik ediyor.

Aurora, ilk kez kasım ayında gerçekleştirilecek eleme maçlarında basketbolseverlerle buluşacak. Belçika, Finlandiya, Litvanya ve İsveç'teki iç saha karşılaşmalarında yer alacak maskot, gelecek yaz düzenlenecek final turnuvasının da önemli simgelerinden biri olacak.

Eurobasket 2027'ye 4 ülke ev sahipliği yapacak

FIBA Kadınlar EuroBasket 2027, 16-27 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Belçika'nın Anvers, Finlandiya'nın Espoo, Litvanya'nın Vilnius ve İsveç'in Stockholm şehirleri organizasyona ev sahipliği yapacak.

A Milli Kadın Takımı 3 maça çıkacak

FIBA Kadınlar EuroBasket 2027 Elemeleri ikinci turunda I Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Basketbol Takımı, kasım ayında 3 karşılaşma oynayacak. Milliler, 11 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Karadağ'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, 14 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.40'ta Letonya'nın Riga kentindeki Rimi Olympic Centre'da İsrail ile karşılaşacak.

A Kadın Milli Takım, eleme penceresindeki son maçında ise 17 Kasım Salı günü TSİ 19.00'da Polonya'nın Gorzow kentindeki Arena Gorzow'da Polonya ile mücadele edecek.

Eleme gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, FIBA Kadınlar EuroBasket 2027'ye katılma hakkı elde edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı