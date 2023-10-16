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FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Grup Maçları Başlıyor

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın oynanacak grup maçlarıyla başlayacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde, Türkiye Basketbol Ligi'nden Darüşşafaka, P. Karşıyaka, Galatasaray, TOFAŞ ve Bursaspor mücadelede edecek.