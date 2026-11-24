FIBA Avrupa Kupası'nda lider Beşiktaş BOA yarın DSK Basketball Brandys'i konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Beşiktaş BOA, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 5. maçında yarın saat 20.00'de DSK Basketball Brandys'i konuk edecek. 4 maçta 3 galibiyetle 7 puan toplayan ev sahibi lider durumda; 5 maçını da kaybeden DSK Basketball Brandys ise 5 puanla son sırada yer alıyor.
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 5. maçında yarın Çekya'nın DSK Basketball Brandys ekibini konuk edecek.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 7 puanla lider durumda bulunuyor.
DSK Basketball Brandys ise oynadığı 5 maçı da kaybetti ve 5 puanla son sırada yer alıyor.
Kaynak: AA