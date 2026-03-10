Haberler

Basketbolda 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri yarın başlayacak

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda eleme turnuvaları yarın start alıyor. Çin, Porto Riko, Türkiye ve Fransa'da düzenlenecek eleme müsabakalarında, toplamda 11 takım Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda eleme heyecanı yarın başlayacak.

Dünya Kupası bileti alacak 11 takımın belli olacağı eleme turnuvaları Çin, Porto Riko, Türkiye ve Fransa'da düzenlenecek.

A Grubu'na Çin'in Wuhan, B Grubu'na Porto Riko'nun San Juan, C Grubu'na İstanbul ve D Grubu'na Villeurbanne kentleri ev sahipliği yapacak.

4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na ev sahibi ülkenin yanı sıra kıta şampiyonları Belçika (Avrupa), Avustralya (Asya), Nijerya (Afrika) ve ABD (Amerika), direkt katılma hakkı elde etti.

Eleme müsabakaları, 11-17 Mart'ta oynanacak. A, B ve C gruplarında kıta şampiyonları ile ilk 3 sırayı alan takımlar, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Ev sahibi Almanya ile kıta şampiyonunun yer aldığı D Grubu'nda ise 2 ekip, Dünya Kupası vizesi alacak.

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde 4 grupta yer alan takımlar şöyle:

A Grubu: Mali, Güney Sudan, Brezilya, Belçika, Çekya, Çin (Ev sahibi).

B Grubu: Yeni Zelanda, Porto Riko (Ev sahibi), ABD, Senegal, İtalya, İspanya.

C Grubu: Macaristan, Türkiye (Ev sahibi), Arjantin, Avustralya, Kanada, Japonya.

D Grubu: Kolombiya, Filipinler, Almanya, Güney Kore, Fransa (Ev sahibi), Nijerya.

Kaynak: AA / Emre Doğan
