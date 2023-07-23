FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda LED Cam Zemin Tanıtıldı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından test edilen LED cam zeminli saha, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenmekte olan FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2023 çeyrek finallerinde tanıtıldı. Resmi bir FIBA turnuvasında ilk kez tanıtılan ve ASB GlassFloor (Cam Zemin) tarafından sağlanan son teknoloji ürünü LumiFlex kort, etkileşimli uygulamalara izin veren eksiksiz bir video katı olarak kullanılıyor.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından test edilen LED cam zeminli saha, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenmekte olan FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2023 çeyrek finallerinde tanıtıldı.

Resmi bir FIBA turnuvasında ilk kez tanıtılan ve ASB GlassFloor (Cam Zemin) tarafından sağlanan son teknoloji ürünü LumiFlex kort, etkileşimli uygulamalara izin veren eksiksiz bir video katı olarak kullanılıyor. FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Madrid'deki ilk çeyrek final maçının başlamasından önce sahayı tanıttıktan sonra, duyduğu gururu ve heyecanı dile getirerek şöyle konuştu:

"Bu inanılmaz ve yenilikçi yüzeyde oynama fırsatı verilen Madrid'deki oyuncular ve FIBA için tarihi bir gün. Bu ana kadar pek çok beklenti vardı ve sonunda bu cam zeminli kortu tanıtabilmek gerçekten heyecan verici. Ayrıca, bu kort üzerinde oynanacak ilk maçların son derece çekişmeli geçecek FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası çeyrek finallleri olması da bu heyecana çok uygun. Bu LED zeminin tanıtımını bir kadınlar etkinliğinde gerçekleştirerek, stratejik önceliklerimizden olan basketbolda kadınlara verdiğimiz önemi de göstermekteyiz."

Ayrıca, yeni cam zeminin tanıtımına FIBA Başkanı Hamane Niang, FIBA Saymanı Ingo Weiss, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa ve FIBA Amerika Başkanı Fabin Borro da katıldı.

FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2023 bu akşam İspanya ile Amerika arasında oynanacak final maçıyla sona erecek. - İSTANBUL