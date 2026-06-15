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Başpehlivan Feyzullah Aktürk'ün Kırkpınar'da hedefi altın kemer

Başpehlivan Feyzullah Aktürk'ün Kırkpınar'da hedefi altın kemer
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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde geçen yıl finalde kaybeden başpehlivan Feyzullah Aktürk, 2026 yılında altın kemeri kazanmak için iddialı olduğunu söyledi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2025 yılı finalisti başpehlivan Feyzullah Aktürk, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kuşanmak için er meydanına çıkacak.

Minder güreşinde dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan 27 yaşındaki güreşçi, geçen yıl Kırkpınar'da gösterdiği başarılı performansla finale kadar yükselmiş, final müsabakasında Orhan Okulu'ya yenilerek ikinci olmuştu.

Atik güreş tarzıyla dikkati çeken Feyzullah, yeni sezon öncesinde katıldığı organizasyonlarla formunu korurken, çalışmalarını kondisyon ve taktik ağırlıklı sürdürüyor.

Feyzullah Aktürk, AA muhabirine, kariyerindeki başarıları Kırkpınar başpehlivanlığıyla taçlandırmak istediğini söyledi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirten Aktürk, "Bu sahalarda güreş tutmuş sporcunun bir tek hayali var, o saray içinde altın kemeri kuşanıp pehlivan hamamına yürümek. İnşallah biz de bu hayalimize kavuşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl hayaline ulaşamadığını anımsatan Feyzullah, bu yıl çok daha iyi hazırlanarak er meydanına çıkacağını dile getirdi.

"O altın kemeri kuşanmak istiyorum"

Rakiplerini en çok "tek dalıp bastırma" yöntemiyle mağlup ettiğini anlatan Feyzullah, tekniğinin puanlama güreşlerinde etkili olduğunu kaydetti.

2025 yılında finalde kaçırdığı başpehlivanlığı bu yıl kazanmayı hedeflediğini vurgulayan Feyzullah Aktürk, "Hedefim 2026 yılı Kırkpınar'ında altın kemeri kuşanmak. Geçen yıl elimizden kayıp giden bir kemer oldu. İnşallah bu sene altınla taçlandırıp o altın kemeri kuşanmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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