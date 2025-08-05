Feyenoord, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

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Feyenoord, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı. Maç yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

FEYENOORD, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda sahasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Feyenoord, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Hollanda ekibi bu maç öncesindeki son antrenmanını tesislerinde yaptı. Teknik direktör Robin van Persie yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra ise koordinasyon ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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